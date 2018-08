Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte: Einbruch in ...

Georgsmarienhütte: Einbruch in Grundschule

Georgsmarienhütte - Die Michaelisschule in der Graf-Stauffenberg-Straße erhielt in der Nacht zu Donnerstag ungebetenen Besuch. Unbekannte hebelten ein Fenster zum Sekretariat auf und stiegen danach in das Gebäude ein. Ob die Einbrecher beim Durchsuchen von mehreren Büroräumen Beute machten, ist momentan noch nicht abschließend geklärt. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de