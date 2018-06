Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Fernseher ...

Georgsmarienhütte - Fernseher gestohlen

Georgsmarienhütte - Am letzten Wochenende ereigneten sich zwischen Samstag, 02.06.2018, 15:00 Uhr, und Sonntag, 03.06.2018, 22:00 Uhr, Einbrüche in vier Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße.

Ein unbekannter Täter hebelte mehrere Kellerräume auf und entwendete aus einem Raum einen 40 Zoll großen Flachbildfernseher im Originalkarton, der mit durchsichtiger Küchenfolie umwickelt war. Die Polizei in GMH bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fernsehgerätes unter der Telefonnummer 05401-879500.

