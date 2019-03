Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Firmeneinbruch

Georgsmarienhütte - Firmeneinbruch

Georgsmarienhütte - Ein Maschinenbauunternehmen an der Raiffeisenstraße geriet am Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Unbekannte Täter schlugen zwischen 17 und 22.05 Uhr eine Fensterscheibe im Obergeschoss ein, gelangten dadurch ins Firmengebäude und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher Diebesgut erbeuteten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden, Telefon 05401/879500.

