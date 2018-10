Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Ford Fiesta ...

Georgsmarienhütte - Ford Fiesta bei Unfallflucht in Oesede beschädigt

Georgsmarienhütte - In der Zeit von Freitagnachmittag (16 Uhr) bis Samstagmorgen (09 Uhr) kam es in der Straße Langenbrook zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten, grauen Ford Fiesta und verursachte einen Heckschaden von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen, Telefon 05401/879500.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de