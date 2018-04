Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Hausbewohner ...

Georgsmarienhütte - Hausbewohner überraschen Einbrecher

Georgsmarienhütte - Am Mittwochabend, zwischen 20 und 21.25 Uhr, hebelte ein Unbekannter in der Straße Zum Hochholz die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Hausbewohner überraschten den etwa 40 bis 45 Jahre alten Täter, der daraufhin flüchtete. Ein Bewohner verfolgte den Einbrecher bis zur Waldstraße/Winkelstraße, wo ihn der Täter bedrohte und anschließend seine Flucht in Richtung des Waldgebietes fortsetzte. Ob der Einbrecher Diebesgut erlangte, ist noch nicht bekannt. Der Täter wurde als ca. 1,70 m groß beschrieben, hatte eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und kurze, dunkle Haare (Halbglatze). Bekleidet war er mit einer Art "Bomberjacke" und einer dunklen Hose. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

