Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte: Rollerfahrer ...

Georgsmarienhütte: Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen

Georgsmarienhütte - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in der Straße Osterheide ist am Dienstagvormittag der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr, als ein Lkw die Fahrbahn von einem Werkstattgelände in Richtung des gegenüberliegenden Betriebshofes überquerte. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer den auf der Straße von rechts kommenden Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 55-jährige Mann aus Georgsmarienhütte stürzte, erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

