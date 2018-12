Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Schmuck und ...

Georgsmarienhütte - Schmuck und Bargeld erbeutet

Georgsmarienhütte - Die Polizei Georgsmarienhütte meldet zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Am Freitag gelangten unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr im Brüggereschweg in Holzhausen an ein Wohnhaus und hebelten dort eine Kellertür auf. Aus den Räumen stahlen die Eindringlinge Bargeld und Schmuck. Zwischen 8.20 Uhr und 21.15 Uhr am Samstag hebelten Unbekannte in der Straße Am Sportplatz ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude, wo sie alle Zimmer nach Wertvollem durchsuchten. Mit einer geringen Menge Bargeld suchten sie das Weite. Die Polizei GMH bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und nimmt Anrufe unter 05401 879500 entgegen.

