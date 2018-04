Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Schülerin ...

Georgsmarienhütte - Schülerin weicht Pkw in Oesede aus und stürzt

Georgsmarienhütte - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montagmittag auf der Straße Karolinenhöhe zu einer Unfallflucht, bei dem eine 13-jährige Schülerin leicht verletzt wurde. Das Mädchen befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße auf dem rechtsseitigen Gehweg in Richtung Oeseder Straße. Kurz nach dem sie die B 51 unterquert hatte, kam ihr in einer Kurve ein Autofahrer entgegen, der offenbar mit einem Handy beschäftigt war. Die Schülerin wich der unsicheren Fahrweise des entgegenkommenden Pkw aus, stürzte und verletzte sich. An dem Fahrrad des Mädchens entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können. Insbesondere bitten die Beamten zwei Fußgängerinnen, die sich um das Mädchen kümmerten, und einen Autofahrer, der sein Fahrzeug aufgrund der Fahrweise des Unbekannten stoppte, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

