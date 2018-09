Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Schülerinnen ...

Georgsmarienhütte - Schülerinnen von Unbekanntem belästigt

Georgsmarienhütte - In Holzhausen belästigte ein etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann am Dienstagmittag zwei Kinder. Die 6 und 7-jährigen Mädchen gingen gegen 13.10 Uhr von der Bushaltestelle an der Sutthauser Straße in die Straße Am Güterbahnhof. Als die Schülerinnen einen am Straßenrand geparkten Transporter erreichten, wurden sie aus dem Fahrzeug heraus von dem Unbekannten angesprochen und belästigt. Anschließend entfernte sich der 50 bis 55-Jährige mit seinem weißen Auto in unbekannte Richtung. Der Unbekannte sprach hochdeutsch und hatte eine kräftige Statur. Er trug ein T-Shirt und hatte mittel-/dunkelblonde, volle Haare. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

