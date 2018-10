Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte - Unfallflucht

Georgsmarienhütte - Unfallflucht

Georgsmarienhütte - Eine Frau befuhr mit ihrem silber-grauen Daimler 180CDI am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Haseldehnen. Vor einer Ampel fuhr sie langsam an und plötzlich fuhr ein weißes Fahrzeug hinten auf ihr Auto auf. Sie bog in eine Nebenstraße ein, um den Schaden zu begutachten. Der Unfallverursacher, ein weißes Fahrzeug- vermutlich mit Frontschaden- setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

