Polizeiinspektion Osnabrück / Georgsmarienhütte: Unfallflucht ...

Georgsmarienhütte: Unfallflucht mit rotem Pkw

Georgsmarienhütte - Ein Unbekannter verursachte am Samstagnachmittag mit seinem roten Pkw einen Unfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Straße Alte Seilerei und flüchtete danach. Der Fahrer oder die Fahrerin stieß zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr gegen einen in Höhe des Eingangs abgestellten schwarzen BMW und kümmerte sich in der Folge nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Polizeikomissariat in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

