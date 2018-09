Polizeiinspektion Osnabrück / Glandorf: Einbruch in Kunststoffwerk

Glandorf: Einbruch in Kunststoffwerk

Glandorf - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in das Kunststoffwerk an der Schulstraße eingebrochen. Die Täter fuhren offenbar mit einem Fahrzeug über einen Feldweg bis an den rückwärtigen Bereich der Firma heran und gelangten nach Durchschneiden des Zaunes auf das Gelände. Danach öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Zugangstür zum Lager, wo sie eine große Menge an Kupferelektroden an sich nahmen. Mit ihrer Beute machten sich die Täter schließlich wieder aus dem Staub. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder das Transportfahrzeug der Täter. Telefon: 05401-879500.

