Polizeiinspektion Osnabrück / Hagen a.T.W. - Bargeld und Schmuck ...

Hagen a.T.W. - Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Hagen a.T.W. - Unbekannte verschafften sich am Montag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Edith-Stein-Straße. Die Einbrecher hebelten zwischen 19 und 23 Uhr eine Tür auf und gelangten so ins Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

