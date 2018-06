Polizeiinspektion Osnabrück / Hagen a.T.W.: Brand eines ...

Hagen a.T.W.: Brand eines Holzschuppens

Hagen a.T.W - Am frühen Donnerstagmorgen ist in der Straße Osterbrink ein Holzschuppen abgebrannt. Bewohner eines Fachwerkhauses hatten gegen 01.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und gingen der Sache nach. Dabei stellten sie fest, dass ein wenige Meter vom Wohnhaus entfernter Holzschuppen brannte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand stehenden Schuppen, in dem in der Hauptsache Brennholz gelagert war, ab und konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Der Holzschuppen brannte nieder, die Fassade des Fachwerkhauses wurde durch die enorme Hitzentwicklung leicht beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

