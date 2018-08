Polizeiinspektion Osnabrück / Hagen a.T.W. - Einbruch in Wohnheim

Hagen a.T.W. - Einbruch in Wohnheim

Hagen a.T.W. - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch in ein Seniorenwohnheim an der Natruper Straße ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 20.45 Uhr (Dienstag) und 04.30 Uhr (Mittwoch) eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Büroräume und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Unklar ist, ob die Täter Diebesgut erbeuteten. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

