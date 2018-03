Polizeiinspektion Osnabrück / Hagen a.T.W. - Festnahme nach ...

Hagen a.T.W. - Festnahme nach Ausweisfälschung und unerlaubtem Aufenthalt

Hagen a.T.W. - Im Rathaus wurden am Montag zwei Männer vorstellig, die sich als bulgarische Staatsangehörige ausgaben. Die beiden 24 und 25-Jährigen legten bulgarische Ausweise vor und meldeten sich bei der Gemeinde an. Bei der Betrachtung der Ausweise bekam ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung jedoch Zweifel hinsichtlich der Echtheit der Dokumente. Er verständigte die Polizei, die am Dienstagmorgen die beiden Männer in ihren Wohnungen aufsuchte. Die Vermutung des Gemeindemitarbeiters bestätigte sich schnell: Die vorgelegten Ausweise waren gefälscht, woraufhin die Beamten der Hagener und Georgsmarienhütter Polizei die Männer festnahmen. Bei den umfangreichen Ermittlungen stellten die Polizisten weiterhin fest, dass es sich tatsächlich um zwei marokkanische Staatsangehörige handelt. Diese wollten sich als EU-Angehörige ausgeben, um als sogenannte "Billiglöhner" in Deutschland Geld zu verdienen. Der Landkreis Osnabrück verfügte die unverzügliche Ausweisung der beiden Männer, die das Land nun wieder verlassen müssen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de