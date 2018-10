Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Bargeld und Schmuck ...

Hasbergen - Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Hasbergen - Ein Einfamilienhaus am Wacholderweg geriet am Donnerstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 08.40 und 09.10 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Bei der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

