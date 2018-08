Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen: E-Bike aus Carport ...

Hasbergen: E-Bike aus Carport gestohlen

Hasbergen - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag im Brombeerweg ein schwarzes E-Bike "Pegasus Premio E10" aus einem Carport gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Hasbergen auf. Telefon: 05405-69111.

