Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Einbruch in Rohbau

Hasbergen - Einbruch in Rohbau

Hasbergen - In den Rohbau eines Doppelhauses an der Straße Zum Waldwinkel, drangen Unbekannte zwischen Freitag und Samstagmittag ein. Ins Innere des Gebäudes gelangten die Einbrecher, indem sie sich gewaltsam an der Bautür zu schaffen machten. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter Diebesgut erbeuteten. Hinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

