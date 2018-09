Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen: Rollerfahrer wurde ...

Hasbergen: Rollerfahrer wurde schwer verletzt

Hasbergen - In der Straße Schwarze Riede kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als ein Ford Transit rückwärts von einem Grundstück auf die Straße zurücksetzte, und dessen Fahrer dabei offenbar den in Richtung Brockmannweg fahrenden 55-Jährigen Hasberger übersah. Um einen Zusammenstoß mit dem Ford Transit zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Zwar stieß der Mann letztendlich nicht mit dem Transporter zusammen, zog sich aber bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

