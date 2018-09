Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Stundenzeiger von ...

Hasbergen - Stundenzeiger von Kirchuhr gestohlen

Hasbergen - Von der Kirchuhr der St. Josef Kirche an der Kolpingstraße entwendeten Unbekannte den vergoldeten Kupferzeiger. Der oder die Täter begaben sich in der Nacht zu Samstag (08.09.2018) auf das Baugerüst, brachen den etwa 30 bis 40 cm langen Stundenzeiger ab und nahmen ihn mit. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Hasbergen, Telefon 05405/69111.

