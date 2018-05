Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Unfall auf Parkplatz - ...

Hasbergen - Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Hasbergen - Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Tecklenburger Straße, kam es am Samstagabend zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen Toyota RAV 4 stellte sein Auto gegen 19.45 Uhr unbeschädigt dort ab. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste er am hinteren, rechten Kotflügel einen Schaden feststellen. Der Verursacher, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gestoßen war, hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

