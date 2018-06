Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Unfall auf Parkplatz - ...

Hasbergen - Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Hasbergen - Auf dem Kundenparkplatz eines Tierfutterfachmarktes an der Osnabrücker Straße, kam es am Samstagmitttag zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines blauen Toyota Verso hatte ihr Auto gegen 11.45 Uhr unbeschädigt dort abgestellt. In der Zeit bis 12.45 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen den Toyota und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen roten VW (älteres Modell) gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

