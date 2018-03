Polizeiinspektion Osnabrück / Hasbergen - Zwei Schwerverletzte ...

Hasbergen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Hasbergen - Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Samstag, gegen 14.45 Uhr, mit einem VW Golf auf der Schulstraße unterwegs und bog auf die Osnabrücker Straße in Richtung Natrup-Hagen ab. Dabei übersah er den Smart einer Autofahrerin, die auf der Osnabrücker Straße in Richtung Osnabrück fuhr. Die Pkw stießen zusammen und die beiden Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau und den 19-Jährigen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Osnabrücker Straße wurde im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de