Polizeiinspektion Osnabrück / Hilter - Einbruch in Firma

Hilter - Einbruch in Firma

Hilter - In der Nacht von Dienstag 18.00 Uhr auf Mittwoch 06.30 Uhr brachen Unbekannte in einen Metallverarbeitungsbetrieb an der Münsterstraße ein. Sie machten sich gewaltsam an den Türen im Lager- und Werkstattbereich zu schaffen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401-879500 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Pressestelle Kira Sell Telefon: 0541/327-2074 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de