Polizeiinspektion Osnabrück / Hilter - Überfall auf Gaststätte

Hilter - Überfall auf Gaststätte

Hilter - Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend eine Gaststätte an der Justus-Wesseler-Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Eine 55-jährige Angestellte wollte das Lokal gegen 23.10 Uhr schließen und befand sich vor der Gaststätte, als sie von zwei maskierten Männern bedroht und zurück in das Lokal gedrängt wurde. Im Gastraum wurde die Frau von einem der Täter bewacht, während der zweite Unbekannte sich zum Thekenbereich begab und das Geld aus der Kasse einsteckte. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung und konnten trotz einer sofortigen Fahndung durch die Polizei nicht gefasst werden. Die Täter wurden als ca. 1,70 m groß beschrieben. Sie waren mit einem Schal maskiert, trugen Jeanshosen, schwarze Kapuzenpullover und Handschuhe. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de