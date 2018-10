Polizeiinspektion Osnabrück / Hilter - Unfallflucht

Hilter - Unfallflucht

Hilter - An der Bielefelder Straße, auf dem Parkplatz der Teutonia-Apotheke, ereignete sich am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr eine Unfallflucht. Ein grauer VW Golf, der dort abgestellt war, wurde von einem unbekannten- vermutlich roten - Fahrzeug angefahren und beschädigt. Hinweise zu dem Unfallverursacher, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, nimmt die Polizei in Dissen unter 05421 921390 entgegen.

