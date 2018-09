Polizeiinspektion Osnabrück / Hilter - Werkzeugdiebstahl in ...

Hilter - Werkzeugdiebstahl in Hankenberge

Hilter - Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend (20 Uhr) und Freitagmorgen (10 Uhr) Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Brambrook. Dort schlugen sie an einem Nebengebäude ein Fenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zur Werkstatt. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.

