Polizeiinspektion Osnabrück / Hunteburg: Küchenbrand im Hußmannsfeld

Hunteburg: Küchenbrand im Hußmannsfeld

Hunteburg - Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Im Hußmannsfeld zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhaus. Eine Bewohnerin hatte gegen 9 Uhr Öl in einer Pfanne erhitzt und den Herd in der Folge unbeaufsichtigt gelassen. Das Öl geriet dabei in Brand, die Flammen schlugen in die Dunstabzugshaube und breiteten sich aus. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer, brachte sich unverletzt in Sicherheit und wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindern. Die Küche wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

