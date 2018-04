Polizeiinspektion Osnabrück / Kettenkamp - Pkw aufgebrochen

Kettenkamp - Pkw aufgebrochen

Kettenkamp - Am Sonntag, zwischen 20.30 Uhr und 23.45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Pkw Honda auf, der Am Ehrenmal abgestellt war. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine Handtasche. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de