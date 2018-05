Polizeiinspektion Osnabrück / Kettenkamp - Unbekannte überfallen ...

Kettenkamp - Unbekannte überfallen Verbrauchermarkt

Kettenkamp - Bei einem Überfall auf einen Verbrauchermarkt in der Straße Im Hagen, wurde am Samstagabend ein 26 Jahre alter Angestellter leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde von mindestens zwei unbekannten Tätern angegriffen, als er gegen 19.30 Uhr einen Lagerraum verlassen wollte. Die Männer stießen den Angestellten zurück ins Lager und bedrohten ihn. Anschließend begaben sie sich in die Büroräume, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

