Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Acht Reifen gestohlen

Melle - Acht Reifen gestohlen

Melle - An einem BMW 118d und an einem BMW X4 wurden in der Nacht zu Donnerstag in der Johann-Uttinger-Straße jeweils vier Reifen von unbekannten Tätern entwendet. Die Fahrzeuge wurden dazu aufgebockt und auch beschädigt; der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die zum Abtransport dienten, werden von der Polizei Melle unter 05422 920600 entgegengenommen.

