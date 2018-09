Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Arztpraxis von Einbrechern ...

Melle - Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht

Melle - Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 08.55 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Mühlenstraße ein und stahlen aus den Praxisräumen Bargeld und Rezepte. Die Polizei in Melle nimmt Hinweise zu diesem Einbruch unter 05422 920600 entgegen.

