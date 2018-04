Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Autofahrer flüchtet nach ...

Melle - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Melle - Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Altenmeller Straße ein Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau war gegen 15.15 Uhr in ihrem Mercedes in Richtung Wellingholzhausen unterwegs, als sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden weißen Geländewagens ausscherte. Als sich die Mercedes-Fahrerin in Höhe des Geländewagens befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholvorgang an, ohne dies vorher anzukündigen. Die Mercedes-Fahrerin musste stark bremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Geländewagen zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn auf ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden. Der SUV-Fahrer flüchtete unerkannt. Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Melle unter der Rufnummer 05422-920600 entgegen.

