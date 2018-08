Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Dachstuhlbrand in Riemsloh

Melle - Dachstuhlbrand in Riemsloh

Melle - Gegen 17.54 Uhr bemerkte am Samstag ein Mieter eines Mehrfamilienhauses an der St.-Annener-Straße Brandgeruch in einer Wohnung. Zunächst unternahmen Mieter und Eigentümer eigene Löschversuche, was aber nicht erfolgreich war. Die Feuerwehren aus Melle-Mitte, Riemsloh, Neuenkirchen, Hoyel, Groß-Aschen und Bruchmühlen (100 Einsatzkräfte) brachten den Brand unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass der Dachstuhl des Wohnhauses vollständig ausbrannte. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Die Mieter konnten anderweitig untergebracht werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 120.000 Euro. Während des Einsatzes war die St-Annener-Straße gesperrt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker 015209399168 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de