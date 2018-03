Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Diebstahl von Kunststoffkisten

Melle: Diebstahl von Kunststoffkisten

Melle - Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in ein vergitteres Außenlager des EDEKA-Marktes an der Gesmolder Straße ein. Dort entwendeten die Täter etwa vierzig grüne, klappbare Kunststoffkisten, die für Obst und Gemüse verwendet werden. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Kisten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle. Telefen: 05422-920600.

