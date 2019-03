Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Einbrecher nahmen Computer mit

Melle: Einbrecher nahmen Computer mit

Melle - Bei Einbrüchen in zwei Meller Firmen hatten es Unbekannte am Wochenende ganz offensichtlich in der Hauptsache auf Computer abgesehen. In der Nacht zu Samstag drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude einer Holz verarbeitenden Firma an der Kamphausstraße ein und nahmen mehrere Rechner, ein Laptop sowie eine Spiegelreflexkamera mit. Möglicherweise die gleichen Einbrecher drangen zwischen dem späten Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in die benachbarte Firma für Softwaresysteme ein und schauten sich darin um. In welchem Umfang die Täter hier Beute machten, ist noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

