Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Einbruch in der Mühlenstraße

Melle: Einbruch in der Mühlenstraße

Melle - Eine Tierarztpraxis in der Mühlenstraße erhielt vermutlich in der Nacht zu Samstag ungebetenen Besuch. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Beim Durchsuchen des Inventars erbeuteten die Einbrecher allerdings nur ein wenig Kleingeld. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Melle entgegen. Telefon: 05422-920600.

