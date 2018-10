Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Einbruch in Fahrradgeschäft

Melle - Einbruch in Fahrradgeschäft

Melle - Ein Fahrradgeschäft an der Industriestraße geriet am Samstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten gegen 03.50 Uhr ein Fenster auf, verschafften Zutritt zum Verkaufsraum und stahlen Bargeld. Unklar ist bislang, ob die Täter bei dem Einbruch auch Fahrräder mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

