Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Einbruch in Jugendeinrichtung

Melle: Einbruch in Jugendeinrichtung

Melle - Unbekannte sind am Wochenende an der Barkhausener Straße in zwei als Jugendeinrichtung genutzte Eisenbahnwaggons eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag gewaltsam ein Fenster, stiegen in die Waggons ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit mehreren Computern gelang den Einbrechern schließlich unbemerkt die Flucht. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, setzt sich bitte mit der Meller Polizei in Verbindung. Telefon: 05422-920600.

