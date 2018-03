Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Firmengelände in ...

Melle - Firmengelände in Wellingholzhausen von Einbrechern heimgesucht

Melle - Von einem Firmengelände in der Straße Zur Fünfte, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch mehrere Traktoren des Herstellers Claas. Die Täter machten sich zwischen 22.30 Uhr (Dienstag) und 06 Uhr (Mittwoch) an dem Eingangstor zu schaffen und gelangten so auf das Gelände. An einem der Traktoren, welche die Diebe vermutlich mit einem größeren Fahrzeug (z.B. einem Tieflader) abtransportiert haben, waren die Kennzeichen OS-AV 738 angebracht. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

