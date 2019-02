Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Hochsitz brennt in Melle

Melle: Hochsitz brennt in Melle

Melle - An einer Waldlichtung, etwa 500 Meter östlich der Straße Am Kleefeld, brannte der obere Bereich eines Hochsitzes in der Nacht zu Donnerstag komplett ab. Die Polizei in Melle ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05422-920 600 zu melden.

