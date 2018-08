Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Junger Mann fährt ...

Melle - Junger Mann fährt Betonkübel vor Polizeidienststelle um

Melle - Zwei Betonkübel, die vor der Zufahrt zum Dienstgebäude der Polizei Melle aufgestellt waren, wurden am Samstag gegen 18.55 Uhr von einem 23-jährigen Mann mit seinem BMW X6 umgefahren, mitgeschleift und komplett zerstört. Der junge Mann war auf der Gesmolder Straße in Richtung Neuenkirchener Straße unterwegs und bog mit hoher Geschwindigkeit in den Schürenkamp ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den beiden Betonkübeln, die vor der Zufahrt zum Dienstgebäude aufgestellt waren. Die Kübel wurden einige Meter mitgeschleift und komplett zerstört. Auch am BMW entstand hoher Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker 01520 9399168 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de