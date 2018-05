Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Motorradfahrer verletzt ...

Melle - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Melle - Ein 49 Jahre alter Mann befuhr am Montagabend gegen 21.00 Uhr mit seiner Harley-Davidson die Bad Essener Straße in Richtung Melle-Oldendorf. In einer Linkskurve klappte der Seitenständer des Motorrades aus und setzte auf der Fahrbahn auf, sodass der 49-Jährige sich nicht mehr in die Kurve lehnen konnte. Er kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Stein und stürzte von seiner Maschine. Der Motorradfahrer wurde infolge des Unfalls schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

