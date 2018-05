Polizeiinspektion Osnabrück / Melle-Neuenkirchen: Raub auf ...

Melle-Neuenkirchen: Raub auf Tankstelle

Melle - Am frühen Samstagmorgen wurde die Westfalen Tankstelle an der Gerdener Straße in Neuenkirchen überfallen. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann betrat gegen 06.40 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe und bediente sich schließlich am Kasseninhalt und den Zigaretten. Das Raubgut verstaute der Täter in einer schwarzen Umhängetasche, deren Kantenverstärkungen weiß abgesetzt waren und flüchtete schließlich aus einem Hintereingang in Richtung Ortsgebiet. Der Räuber war nach Angaben der Opfer etwa 185cm groß, schlank und um die 30 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch und war bei Tatausführung schwarz gekleidet. Auffällig an seinen schwarzen Sportschuhen der Marke Reebok war deren helle, wulstige Sohle. Wer Hinweise auf den Täter oder ein verdächtiges Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

