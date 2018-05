Polizeiinspektion Osnabrück / Melle-Riemsloh: Körperliche ...

Melle-Riemsloh: Körperliche Auseinandersetzung in der Schulstraße

Melle - Ein 56-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Schulstraße leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärtem Grund kam es unweit der Jahnstraße zu einem zunächst verbalen Streit zwischen dem Opfer und vier jungen Männern. In der Folge wurde der Riemsloher dann von mindestens einer dieser Personen ins Gesicht und bewusstlos geschlagen. Als der 56-Jährige wieder zu sich kam, waren die Täter bereits weg. Möglicherweise sind dem Opfer bei der Tat persönliche Gegenstände abhanden gekommen. Ein Täter war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle. Telefon: 05422-920600.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de