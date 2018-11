Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Schwarzer Phaeton gestohlen

Melle - Schwarzer Phaeton gestohlen

Melle - In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Industriestraße von einem Diskotheken-Parkplatz ein schwarzer VW Phaeton gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr und 5.15 Uhr. Das entwendete Auto hat das Kurzzeitkennzeichen HF- 040214 (gültig bis 3.11.2018). In den Räumen der Diskothek kam es in der Nacht zu Mittwoch vermehrt zu Taschendiebstählen, bzw. zu Diebstählen von Schlüsseln, so dass die Ermittler der Polizei von einem Tatzusammenhang ausgehen. Hinweise auf verdächtige Personen und den Verbleib des schwarzen Phaetons bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

