Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Supermarkt in ...

Melle - Supermarkt in Wellingholzhausen von Einbrechern heimgesucht

Melle - In das Visier von Einbrechern, geriet am Donnerstag ein Verbrauchermarkt an der Wellingholzhausener Straße. Unbekannte schlugen gegen 03.28 Uhr die Eingangstür des Marktes ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten diverse Tabakwaren, bevor sie mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Melle und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

