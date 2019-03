Polizeiinspektion Osnabrück / Melle: Unbekannte bestehlen Helfer

Melle: Unbekannte bestehlen Helfer

Melle - Nach einer Feier wurde ein 18-Jähriger am frühen Sonntagmorgen (03 Uhr) auf der Osterfeldstraße auf ein Mädchen aufmerksam, das augenscheinlich einen Schwächeanfall hatte. Der 18-Jährige ging zu dem Mädchen und wollte helfen. Während dessen wurde er von einem Unbekannten aufgefordert, den Notruf zu wählen. Als der 18-Jährige sein Smartphone aus der Tasche holte, wurde es ihm unvermittelt von einer hinter ihm stehenden Person entrissen. Der Dieb, der nicht näher beschrieben werden konnte, flüchtete mit dem Smartphone in unbekannte Richtung. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem Dieb geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422-920600.

