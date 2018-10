Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Unbekannte stehlen Bargeld ...

Melle - Unbekannte stehlen Bargeld und Notebooks

Melle - Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen 02.45 und 03.10 Uhr, Zutritt zum Nebengebäude eines Bauernhofes an der Westerhausener Straße. Aus den als Werkstatt genutzten Räumen stahlen die Täter Bargeld und zwei Notebooks der Marke Apple. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die im Bereich Westerhausener Straße/Helenenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de